Народные новостиАмериканский доллар посчитали альтернативой биткоинуДиректор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин определил валюту, являющуюся альтернативой биткоину.Народные новостиПолноценной альтернативой биткоину на мировом рынке может стать только доллар США.News.ru«До последнего времени роль доллара оставалась непоколебимой — так было, пока не разразился финансовый кризис 2008-2009 года, тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса», — сказал Ордин.Общественная служба новостейНесколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".РИА НовостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиОбщественная служба новостейФАНЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейИзвестияРамблерГазета.RuС чего всё началосьЭксперт Ордин назвал доллар конкурентом биткоинаНесколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".ПРАЙМ18:01Подробнее о событииЭксперт назвал способную вытеснить биткоин валютуИзвестия01:45Специалист по криптовалюте Ордин назвал главных конкурентов биткоинаФАН18:15Названа альтернатива биткоинуФедералПресс19:33Финансист назвал конкурирующую с биткоином валютуОбщественная служба новостей19:22Названа валюта, которая вытеснит биткоинNews.ru19:09Названа валюта, которая вытеснит биткоинГазета.Ru22:55Эксперт Ордин назвал доллар конкурентом биткоинаПРАЙМ18:01Показать ещёОценить25Поделиться