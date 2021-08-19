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Американский доллар посчитали альтернативой биткоину

Директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин определил валюту, являющуюся альтернативой биткоину.
Народные новости
Полноценной альтернативой биткоину на мировом рынке может стать только доллар США.
News.ru
«До последнего времени роль доллара оставалась непоколебимой — так было, пока не разразился финансовый кризис 2008-2009 года, тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса», — сказал Ордин.
Общественная служба новостей
Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт Ордин назвал доллар конкурентом биткоина
Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".
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