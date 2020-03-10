Политика
РИА НовостиАмериканский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Читать в источнике
Оценить431
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Политика
Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков
Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Армия и оружие
Совместные учения проведут Узбекистан и Таджикистан
Хоккей
Панин, Широков и Холланд оштрафованы
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Питера Холланда наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
Политика
Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
Происшествия
Тверской СК задержал мать утонувшей семилетней девочки
Следователи установили, что днём 8 марта девочка находилась на берегу реки вместе со своей матерью.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
The Brotherhood Games показала, как Dead Space может выглядеть в виде изометрической игры.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Происшествия
Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Транспорт
Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией
Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
Общество
В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Футбол
Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Армия и оружие
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике
Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
Армия и оружие
Американские F-35 впервые перехватили российские истребители
В сети появилась информация о том, что американские истребители F-35, но принадлежащие при этом норвежским военно-воздушным силам, были впервые использованы для перехвата российских боевых самолетов Ту-142 и МиГ-31.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Политика
Эрдоган: США смягчили позиции по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили позиции по поводу закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».