Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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России предрекли победу в нефтяной войне

Национальная служба новостей11:44

Экономист из США предрек России победу в нефтяной войне 2020 года

Газета.Ru11:29

The National Interest (США): началась великая нефтяная война 2020 года. Сможет ли Россия в ней победить? (The National Interest)

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В США экономист предсказал России победу в «нефтяной войне»

Московский Комсомолец11:20

Экономист из США считает, что Россия победит в нефтяной войне

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Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

РИА Новости08:57

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Piter.tv11:26
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Политика

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В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

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Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
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