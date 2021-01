Многострадальный ролевой экшен Biomutant выйдет 25 мая на PC, PS4 и Xbox One

Biomutant is coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. pic.twitter.com / qVdTMaxxS5 — Biomutant (@ Biomutant) January 26, 2021 Столь знаменательный (особенно в контексте затянувшейся разработки) анонс THQ Nordic и Experiment 101 решили почему-то не сопровождать какими бы то ни было новыми иллюстративными материалами, за исключением прикреплённого выше.