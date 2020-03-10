Общество

Газета.RuГазета.RuАмериканский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне. Об этом он написал в статье для National Interest.
Читать в источнике
Комментировать688
с чего всё началось
"Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", — отметил он в статье для National Interest
.
РИА Новости08:57

Подробнее о событии

Экономист из США считает, что Россия победит в нефтяной войне

News.ru10:49

Американский экономист предсказал победу России в нефтяной войне

URA.Ru14:29

Экономист из США предрек победу России в нефтяной войне

Газета.Ru15:09

Американский финансист предрек победу России в нефтяной войне

Известия12:34

Аналитики оценили шансы России на «победу» в нефтяной войне

РБК14:52

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

РИА Новости08:57

The National Interest (США): началась великая нефтяная война 2020 года. Сможет ли Россия в ней победить? (The National Interest)

ИноСМИ07:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» крупно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" проиграли "Лейпцигу" 0:3.
Российская газета 18:08
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС 14:00
Футбол

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

52-летний владелец футбольных клубов Олимпиакос и Ноттингем Форест Эвангелос Маринакис заразился коронавирусом.
Советский спорт 12:00
Здоровье

РАН оценила опасность коронавируса для беременных

Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.
ФедералПресс 16:28
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru 13:56
Политика

Суд в США разрешил демократам получить доступ к закрытым материалам доклада Мюллера

Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал Министерство юстиции США предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году.
ТАСС 15:23
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Экономика

Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников

Камчатский край получит в ближайшее время 138 миллионов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских учреждений, деньги выделены правительством РФ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
РИА Новости 06:14
Происшествия

Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:21
Происшествия

Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

РИА Новости 12:30
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Городовой 07:28
Общество

Кокорин: на моей аватарке Путина точно больше не будет

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину после истории со своим заключением в тюрьме.
Чемпионат 07:10
Кино

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда вчера в 01:39
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Общество

Циклон оставил без света около 2 тыс. жителей Сахалина

Без электроснабжения остаются бытовые потребители в шести населенных пунктах (около 2 тыс. человек).
Интерфакс - Россия 18:14
Общество

Карантин распространили на всю Италию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
Москва 24 вчера в 18:08
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости 07:32
Футбол

УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Московский Комсомолец 10:04
Спорт

Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Вести.Ru 17:40
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

РБК 16:10
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru 10:36
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК 18:06
Энергетика

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
РБК 11:22
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Политика

В США вновь «уличили» Россию во вмешательстве в выборы

Американские спецслужбы предоставят доклад Конгрессу США о якобы попытках России использовать соцсети для разжигания расовых и социальных противоречий перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 17:28
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет 08:52
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G

Astera 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное