Общество

Газета.RuГазета.RuАмериканский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне. Об этом он написал в статье для National Interest.
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с чего всё началось
"Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", — отметил он в статье для National Interest
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Экономика

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