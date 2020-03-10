Общество
Газета.RuАмериканский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне. Об этом он написал в статье для National Interest.
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с чего всё началось
"Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", — отметил он в статье для National Interest.РИА Новости08:57
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Политика
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Спорт
В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой
В Steam стартовал сбор предварительных заказов Borderlands 3 с 50% скидкой на все издания: стандартное можно купить за 999 рублей, а премиальное с сезонным пропуском — за 1749 рублей.
Политика
Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка и показала мужа
Своего избранника звездный визажист долгое время держала в секрете. 26-летняя Гоар свою личную жизнь старается не афишировать.
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
Хоккей
Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Экономика
Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты
Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после пересчета в ночь со вторника на среду вырастет примерно на 10 процентов и составит 17 226 рублей, сообщили РИА Новости в Biletix.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Происшествия
В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят
Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.
Политика
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах
Суд по делу о крушении в июле 2014 года на юго-востоке Украины Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начался в Нидерландах.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Авто
Toyota Highlander сертифицировали в России
В свою очередь, в компании указали, что модель Toyota Highlander в скором времени поступит в продажу в России, однако на американском рынке паркетник доступен с осени 2019 года.
Общество
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Первый выращенный в космосе листовой салат оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной», заключили ученые NASA.
Кино
Стражи Галактики появятся в четвёртом «Торе»
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.