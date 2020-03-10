с чего всё началось

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне. Об этом он написал в статье для National Interest.

Политика Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Спорт В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой В Steam стартовал сбор предварительных заказов Borderlands 3 с 50% скидкой на все издания: стандартное можно купить за 999 рублей, а премиальное с сезонным пропуском — за 1749 рублей.

Политика Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.

Наука Названы главные факторы смерти от коронавируса К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.

Общество На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.

Экономика Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после пересчета в ночь со вторника на среду вырастет примерно на 10 процентов и составит 17 226 рублей, сообщили РИА Новости в Biletix.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Политика Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах Суд по делу о крушении в июле 2014 года на юго-востоке Украины Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начался в Нидерландах.

Авто Toyota Highlander сертифицировали в России В свою очередь, в компании указали, что модель Toyota Highlander в скором времени поступит в продажу в России, однако на американском рынке паркетник доступен с осени 2019 года.

Общество В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.