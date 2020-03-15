Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA. По словам Стаббса, спустя пару лет после дефолта рынки, как правило, снова открывают свои двери для таких государств.

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