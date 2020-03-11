Экономика

BFM.ruBFM.ruАмериканский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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Что общего у кризиса 2008 года и текущей ситуации в экономике

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Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

Lenta.ruвчера в 10:17
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На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
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