Экономика
BFM.ruАмериканский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Спорт
Лыжник Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com».
Общество
Иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию
Потери в сфере въездного туризма России могут стать сильнейшим ударом по туристическому бизнесу за последние 20 лет из-за оттока туристов на фоне ситуации с коронавирусом, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Космос
Мы живем в огромном космическом пузыре, заявил физик из Швейцарии
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав
СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
Политика
Свердловское Заксобрание одобрило закон о поправках в Конституцию
Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон о поправках к Конституции Российской Федерации: 43 депутата проголосовали за, ещё двое воздержались.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Политика
Байден побеждает Сандерса в трех штатах
Напомним, по прошедшим в 18 штатах первичным выборам пока побеждает Джозеф Байден — у него набрано 670 делегатов, в то время как у Берни Сандерса 574.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Общество
Врачи назвали защищающие от вирусов простые продукты
Врачи из Испании перечислили продукты, которые укрепят иммунную систему и помогут защититься от ряда заболеваний.
Армия и оружие
В России идут испытания мишенного комплекса ПВО «Адъютант»
Футбол
Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей
Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.
Здоровье
Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области
Режим повышенной готовности объявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.