Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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Российская газетавчера в 17:41

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Что общего у кризиса 2008 года и текущей ситуации в экономике

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Мишустин пообещал, что российского бюджета хватит на много лет

Национальная служба новостей04:21
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
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Деловое.ТВ вчера в 02:31
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
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Автоспорт

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РИА Новости 07:34
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РИА Новости 06:46
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Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Lenta.ru вчера в 14:43
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Музыка

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На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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Общество

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Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
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ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу

Ранее гендиректор ВОЗ Гебреисус говорил, объявлять пандемию по коронавирусу рано, а ресурс агрессивной борьбы по сдерживанию вируса пока не исчерпан.
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Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
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Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

В Роскомнадзоре намерены рассмотреть возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

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Политика

В Волгоградской области снова могут изменить время на московское

Волгоградская область, которая успела пожить по «самарскому» времени, снова может вернуться в московский часовой пояс.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:23
Футбол

В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока

Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Газета.Ru 07:16
Экономика

Госдума приняла поправки в бюджет на 2020—2022 годы

Государственная Дума Российской Федерации одобрила во втором чтении проект закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Городовой вчера в 05:19
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Авто

Автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля

Аналитики предсказывают увеличение стоимости автомобилей в России на 10% из-за цен на нефть и курса валют.
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Космос

Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс

Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
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Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
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РИА Новости 03:55
Футбол

«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России

Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:44
Здоровье

Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице

По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Восток-Медиа вчера в 13:45
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