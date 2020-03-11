Экономика
REGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газетавчера в 17:41
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Общество
В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса
В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Общество
В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд
Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Политика
Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Политика
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
Общество
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Общество
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посетила вместе с мамой огненное шоу в ОАЭ
На снимке Кудрявцева запечатлена вместе с мамой, что удивило поклонников, ведь чаще всего ведущая делится фото со съемок или другой работы.
Общество
ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу
Ранее гендиректор ВОЗ Гебреисус говорил, объявлять пандемию по коронавирусу рано, а ресурс агрессивной борьбы по сдерживанию вируса пока не исчерпан.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Технологии
Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON
В Роскомнадзоре намерены рассмотреть возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
В Волгоградской области снова могут изменить время на московское
Волгоградская область, которая успела пожить по «самарскому» времени, снова может вернуться в московский часовой пояс.
Футбол
В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока
Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Экономика
Госдума приняла поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Государственная Дума Российской Федерации одобрила во втором чтении проект закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Авто
Автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля
Аналитики предсказывают увеличение стоимости автомобилей в России на 10% из-за цен на нефть и курса валют.
Космос
Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс
Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Футбол
«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России
Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
Здоровье
Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице
По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.