с чего всё началось

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Политика Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.

Политика Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.

Автоспорт Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.

Общество Штрафы для российских водителей решили оставить прежними Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.

Политика Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Общество ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу Ранее гендиректор ВОЗ Гебреисус говорил, объявлять пандемию по коронавирусу рано, а ресурс агрессивной борьбы по сдерживанию вируса пока не исчерпан.

Экономика Госдума приняла поправки в бюджет на 2020—2022 годы Государственная Дума Российской Федерации одобрила во втором чтении проект закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Космос Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.