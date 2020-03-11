Экономика

BFM.ruBFM.ruАмериканский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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Что общего у кризиса 2008 года и текущей ситуации в экономике

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Мишустин пообещал, что российского бюджета хватит на много лет

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Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе

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В США предсказали новый мировой экономический кризис

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Lenta.ruвчера в 10:17
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:27, Ашберн
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В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой инициативу и отметил, что для Кремля её поправка о президентских сроках была новой инициативой.
Комсомольская правда 06:13
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В суд вызвали главу Челябинска по делу о ее отставке

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Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
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Политика

Валерий Радаев ответил внесистемной оппозиции на вопрос об отставке

Губернатор Валерий Радаев оказался в окружении активистов внесистемной оппозиции, протестовавших против поправок в Конституцию РФ – сегодня региональный парламент на внеочередном заседании проголосует за их принятие.
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Политика

Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
РБК вчера в 07:12
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru 03:32
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Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Тома Хэнкса

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В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
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Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы

Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.
КП - Санкт-Петербург 05:04
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
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Цены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы

Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза.
Компания 02:47
Футбол

Кокорин рассказал о разрыве отношений с руководством «Зенита»

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В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону.
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Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

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Право.ру вчера в 11:43
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам

Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.
Хайтек вчера в 08:40
Общество

В Москве зафиксировано нашествие енотов

Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Вести.Ru 04:35
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
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Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн

Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Красная весна вчера в 10:39
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ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Ведомости 05:36
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
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Рэпер Тимати показал руки без татуировок

Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

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Наука

Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса

Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
UfaTime.ru 10 марта в 11:26
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Мин-Чи Куо: MacBook с механизмом клавиатуры «ножницы» появится во втором квартале

Vjeran Pavic / The Verge Согласно прогнозу известного аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), изложенному в аналитической записке для инвесторов, новинки Apple с механизмом клавиатуры "ножницы" появятся во втором квартале 2020 года.
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Наука

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
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Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
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