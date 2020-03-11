Экономика
BFM.ruАмериканский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газетавчера в 17:41
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Политика
В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
Политика
Песков прокомментировал поправку Терешковой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой инициативу и отметил, что для Кремля её поправка о президентских сроках была новой инициативой.
Футбол
Кокорин рассказал о заказном характере своего дела
Политика
В суд вызвали главу Челябинска по делу о ее отставке
На первое заседание по делу об отмене постановления гордумы о назначении мэром Челябинска Натальи Котовой вызвали действующего главу города.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Политика
Валерий Радаев ответил внесистемной оппозиции на вопрос об отставке
Губернатор Валерий Радаев оказался в окружении активистов внесистемной оппозиции, протестовавших против поправок в Конституцию РФ – сегодня региональный парламент на внеочередном заседании проголосует за их принятие.
Политика
Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы
Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Энергетика
Цены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы
Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза.
Футбол
Кокорин рассказал о разрыве отношений с руководством «Зенита»
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт
В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Наука
Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам
Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.
Общество
В Москве зафиксировано нашествие енотов
Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Общество
Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Финансы
ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Наука
Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса
Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
Гаджеты
Мин-Чи Куо: MacBook с механизмом клавиатуры «ножницы» появится во втором квартале
Vjeran Pavic / The Verge Согласно прогнозу известного аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), изложенному в аналитической записке для инвесторов, новинки Apple с механизмом клавиатуры "ножницы" появятся во втором квартале 2020 года.
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.