с чего всё началось

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Политика В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.

Политика Песков прокомментировал поправку Терешковой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой инициативу и отметил, что для Кремля её поправка о президентских сроках была новой инициативой.

Финансы Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

Политика Валерий Радаев ответил внесистемной оппозиции на вопрос об отставке Губернатор Валерий Радаев оказался в окружении активистов внесистемной оппозиции, протестовавших против поправок в Конституцию РФ – сегодня региональный парламент на внеочередном заседании проголосует за их принятие.

Политика Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.

Общество Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Общество В Москве зафиксировано нашествие енотов Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.

Экономика Мишустин объяснил падение рынков Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.

Общество Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.

Финансы ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.

Шоу-бизнес Рэпер Тимати показал руки без татуировок Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.