Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает издание, Коломбо удалось предсказать кризис 2008 года.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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Российская газетавчера в 17:41

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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»

Национальная служба новостей02:29

В США предрекли новую экономическую угрозу

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Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

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Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

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