Экономика
РИА НовостиАмериканский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает издание, Коломбо удалось предсказать кризис 2008 года.
Читать в источнике
Оценить918
с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газетавчера в 17:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»
Национальная служба новостей02:29
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Гаджеты
В Роскачестве проверили смарт-часы
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Музыка
О песне для Евровидения рассказали участники Little Big
Финансы
Курс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Политика
Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву
Футбол
Кокорин рассказал о заказном характере своего дела
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Экономика
Путин проводит встречу с инвесторами
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Политика
Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы.
Политика
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье
Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
Авто
В Беларуси представили первый электромобиль Geely
В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Общество
Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта
В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
Общество
В России 2019 год оказался более чем на два градуса теплее нормы
"На территории России средняя за год температура воздуха на 2,07 градуса по Цельсию превысила норму - среднюю за 1961-1990 гг. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0,47°С/10 лет", - говорится в сообщении.
Киберспорт
За первые 24 часа в Call of Duty: Warzone сыграло 6 млн человек
Activision объявила, что за первые сутки в королевскую битву Call of Duty: Warzone сыграло более 6 млн человек — это более чем вдвое выше 24-часовой аудитории Apex Legends (2,5 млн человек).
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Футбол
Алексей Игонин: «В атаке „Зенита“ все крутится вокруг Дзюбы. Когда его нет — это проблема»
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Дзюба провел за «Зенит» 20 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 28
В России выросло число зафиксированных случаев заражения коронавирусом – до 28, два новых случая заболевания выявили в Подмосковье, все заразившиеся посещали Италию, сообщает ТАСС.
Политика
Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму
Президент России Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.