с чего всё началось

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает издание, Коломбо удалось предсказать кризис 2008 года.

Финансы Курс доллара взлетел выше 74 рублей Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.

Политика Путин назвал Ходорковского жуликом Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Политика Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.

Авто В Беларуси представили первый электромобиль Geely В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.

Общество В России 2019 год оказался более чем на два градуса теплее нормы "На территории России средняя за год температура воздуха на 2,07 градуса по Цельсию превысила норму - среднюю за 1961-1990 гг. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0,47°С/10 лет", - говорится в сообщении.

Общество Число заболевших коронавирусом в России выросло до 28 В России выросло число зафиксированных случаев заражения коронавирусом – до 28, два новых случая заболевания выявили в Подмосковье, все заразившиеся посещали Италию, сообщает ТАСС.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.