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News.ruNews.ru
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Народные новости
  • Комсомольская правда0:45
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Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45–50, отметил Бейкер в комментарии РИА Новости. Экономист заявил, что «в остальном мире нефть значительно дороже добывать». Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума.В источнике
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С чего всё начиналось
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Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости вчера в 14:19
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Снижение цен на нефть выгодно лишь одной стране. И это не США

Комсомольская правда 00:12
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Американский экономист сказал, кому выгодно обрушение цен на нефть

Взгляд.ру вчера в 17:48 
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Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

РИА Новости вчера в 14:19
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