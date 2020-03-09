Энергетика
News.ruАмериканский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45–50, отметил Бейкер в комментарии РИА Новости. Экономист заявил, что «в остальном мире нефть значительно дороже добывать». Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI
После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Футбол
Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что со вторника в стране будут остановлены все спортивные соревнования.
Финансы
На какие товары вырастут цены из-за обвала рубля
Падение рубля произошло 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31% — до 31,43 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Кино
Актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные в более чем двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Политика
Кадыров отреагировал на сообщения о проверке его счетов Госдепом
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления о том, что власти США проявили интерес к его «бизнесу и банковским счетам», сообщается на сайте РИА Новости.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил счет в серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" на выезде победил финский "Йокерит" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 5 поступит в продажу 13 марта
Сегодня Xiaomi, наконец, объявила, что 75-дюймовый Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro поступят в продажу 13 марта.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
«Легли под нож»: дочери Анджелины Джоли перенесли операции
В честь Международного женского дня Анджелина Джоли написала большую статью в Time, в которой рассказала, что ее дочери перенесли операции (правда, какие именно, она не уточнила), и призвала всех женщин быть сильными.
Происшествия
Водородная станция горит на заводе в Петербурге
Водородная станция загорелась на территории завода в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление МЧС.
Происшествия
Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков
Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
Происшествия
Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Общество
«Победа» отменяет рейсы в Италию с 11 марта
Авиакомпания «Победа» (лоукостер; входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает все рейсы в Италию. Временная мера вводится с 11 по 31 марта.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Общество
Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны
Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Игры
В Сети опубликовали релизный трейлер Black Mesa
Создателями ремейка стала группа независимых разработчиков Crowbar Collective: на переосмысление игры авторы потратили 14 лет.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Футбол
«Зенит» не сумел обыграть «Уфу»
В матче 21 тура РПЛ «Зенит» принимал на «Газпром Арене» занимающую 9-е место «Уфу».
Финансы
Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке
В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.