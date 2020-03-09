Энергетика

News.ruNews.ruАмериканский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45–50, отметил Бейкер в комментарии РИА Новости. Экономист заявил, что «в остальном мире нефть значительно дороже добывать». Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума.
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