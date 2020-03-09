Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45–50, отметил Бейкер в комментарии РИА Новости. Экономист заявил, что «в остальном мире нефть значительно дороже добывать». Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума.

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Фигурное катание ЧМ по фигурному катанию в Канаде могут отменить из-за коронавируса Чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале может быть отменен из-за эпидемии коронавируса, заявила министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккан, передает 9 марта Radio Canada.

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Экономика Фондовые торги в США закрылись падением индексов В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.

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