с чего всё началось

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Об этом заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад для журнала National Interest.

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Гаджеты В России запустили сервис по аренде iPhone Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.

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Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Гаджеты Цена на топовую версию Redmi Note 8 Pro снизилась Анонс Redmi Note 8 Pro состоялся несколько месяцев назад. Однако цена на топовую версию смартфона снизилась в честь распродажи «11.11».

Общество Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.

Музыка Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей» Украинская певица Maruv прокомментировала скандал вокруг её персоны, развернувшийся после конкурса MTV.

Общество Преступники нашли новый способ кражи денег с карт Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).

Музыка Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите сирийской нефти Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

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Финансы Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.

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