Политика
ИзвестияАмериканский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Об этом заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад для журнала National Interest.
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с чего всё началось
«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая в конечном итоге принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет автор.RT на русскомвчера в 18:44
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Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
Бодрость на весь день Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию Polo Select
Компания Volkswagen представила для рынка России седан Volkswagen Polo в новом варианте исполнения Select.
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
Происшествия
В Челябинске рецидивисты напали на школьниц
В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
Происшествия
Сбивший насмерть парня на трассе под Ростовом оказался полицейским
21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Футбол
Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
Гаджеты
В России запустили сервис по аренде iPhone
Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
Происшествия
В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
Экономика
Алтайский край освоил 67% бюджетных средств 2019 года
Министр финансов рассказал, что по итогам девяти месяцев текущего года краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 75,1 миллиарда рублей - это 102% к аналогичному периоду прошлого года.
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Общество
Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье
Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
Происшествия
Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
Общество
Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей
В среднем педагогам платят 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата школьного учителя на Чукотке превышает 99 тысяч рублей.
Армия и оружие