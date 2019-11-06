Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Об этом заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад для журнала National Interest.
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с чего всё началось
«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая в конечном итоге принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет
 автор.
RT на русскомвчера в 18:44

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Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

РИА Новостивчера в 18:04

В США призвали признать Крым частью России

URA.Ruвчера в 21:30

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Известиявчера в 21:25

Признание Крыма считают ключом к улучшению отношений США и России

РЕН ТВвчера в 22:14

В США заявили о необходимости признать Крым российским

Lenta.ruвчера в 20:22

NI призвал признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой

RT на русскомвчера в 18:44

Экс-дипломат: США получат пользу, если признают российский Крым

REGNUM00:21
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 04 ноября в 13:22
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

Бодрость на весь день Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
РИА Новости вчера в 19:04
Авто

Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию Polo Select

Компания Volkswagen представила для рынка России седан Volkswagen Polo в новом варианте исполнения Select.
Ugpressa.ru вчера в 23:01
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Происшествия

В Челябинске рецидивисты напали на школьниц

В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.
REGNUM вчера в 14:01
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 04 ноября в 12:18
Происшествия

Сбивший насмерть парня на трассе под Ростовом оказался полицейским

21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».
Ugpressa.ru вчера в 12:46
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Футбол

Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ru вчера в 18:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы

Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру вчера в 06:59
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Гаджеты

В России запустили сервис по аренде iPhone

Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН вчера в 22:28
Происшествия

В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы

RT на русском вчера в 12:08
Экономика

Алтайский край освоил 67% бюджетных средств 2019 года

Министр финансов рассказал, что по итогам девяти месяцев текущего года краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 75,1 миллиарда рублей - это 102% к аналогичному периоду прошлого года.
Алтайская правда вчера в 23:07
Политика

Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:17
Общество

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Общество

Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье

VSE42.RU вчера в 23:46
Общество

Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России

Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
РИА Новости вчера в 01:55
Происшествия

Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины

Zab.RU вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Общество

Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей

В среднем педагогам платят 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата школьного учителя на Чукотке превышает 99 тысяч рублей.
Телеканал 360° вчера в 21:16
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда вчера в 16:54
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