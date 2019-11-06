Политика
ИзвестияАмериканский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Об этом заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад для журнала National Interest.
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с чего всё началось
Экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил в статье журнала National Interest, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой.Российская газетавчера в 21:22
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
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Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Политика
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Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Генпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Гаджеты
В России запустили сервис по аренде iPhone
Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
Общество
Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Наука
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Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
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Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
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Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
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Спорт
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Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Происшествия
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Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.