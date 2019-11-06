Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Об этом заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад для журнала National Interest.
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Экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил в статье журнала National Interest
, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой.
Российская газетавчера в 21:22

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Эксперт оценил призыв экс-сотрудника Госдепа признать Крым российским

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Бывший дипломат США призвал признать Крым российским и отменить санкции

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Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

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США подустали от санкционной токсичности: о российском Крыме

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
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Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис

Украине может грозить острый кризис на топливном рынке. Причина — августовский запрет на импорт солярки из России.
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера

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5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
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Комиссия запретила Ковалеву драться до января

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ вчера в 07:11
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 14:59
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Происшествия

В Красноярске сотрудник ФСИН окунул заключенного головой в унитаз

На записи мужчина в форме ФСИН унижает заключенного и окунает его головой в унитаз.
Znak.com 00:30
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Жертвами атаки на юге Таиланда стали не менее 15 человек

В расположенной на юге Таиланда провинции Яла жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт стали не менее 15 человек, еще четверо получили ранения.
Вести.Ru вчера в 21:06
Спорт

Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru 01:44
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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Политика

Генпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
Украина.ру 00:26
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Гаджеты

В России запустили сервис по аренде iPhone

Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН вчера в 22:28
Общество

Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье

VSE42.RU вчера в 23:46
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Политика

«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
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Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.
Матч ТВ 00:47
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Гаджеты

Главный конкурент Redmi Note 8 выйдет 14 ноября. Характеристики

Redmi Note 8 – очень популярная модель в своей ценовой категории, но другие производители не прочь выпустить свои аналоги этого смартфона, чтобы отщипнуть кусочек спроса.
iXBT.com вчера в 23:20
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета вчера в 07:35
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
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