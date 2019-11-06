с чего всё началось

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Об этом заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад для журнала National Interest.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Здоровье 5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Единоборства Комиссия запретила Ковалеву драться до января Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Наука Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.

Спорт Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Гаджеты В России запустили сервис по аренде iPhone Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Происшествия Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Гаджеты Главный конкурент Redmi Note 8 выйдет 14 ноября. Характеристики Redmi Note 8 – очень популярная модель в своей ценовой категории, но другие производители не прочь выпустить свои аналоги этого смартфона, чтобы отщипнуть кусочек спроса.