Политика

RT на русскомRT на русскомАмериканский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
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с чего всё началось
Экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил в статье журнала National Interest
, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой.
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Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Армия и оружие

Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат

Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
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