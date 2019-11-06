Политика
RT на русскомАмериканский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
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с чего всё началось
Экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил в статье журнала National Interest, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой.Российская газетавчера в 21:22
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