Политика

RT на русскомRT на русскомАмериканский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
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с чего всё началось
«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая в конечном итоге принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет
 автор.
RT на русскомвчера в 18:44

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Бывший дипломат США призвал признать Крым российским и отменить санкции

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В США призвали признать Крым частью России

URA.Ruвчера в 21:30
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Ключевыми преимуществами виртуальной транспортной карты «Стрелка» являются доступность и безопасность.
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Одними из главных провокаторов рака печени специалисты назвали курение, употребление большого количества алкоголя и лишний вес.
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