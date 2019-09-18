Экономика
Rambler News ServiceАмериканский эксперт предрек победу США над Россией на рынке СПГ
США, Россия и Катар останутся единственными глобальными экспортерами на мировом рынке газа к 2028 году, при этом США будут превосходить Россию по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) более чем вдвое, говорится в исследовании старшего научного сотрудника программы по энергетике и национальной безопасности американского Центра стратегических и международных исследований Никоса Цафоса.
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с чего всё началось
К 2028 году на мировом рынке газа останутся всего три крупнейших производителя, которые будут между собой конкурировать за потребителей, заявил старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, базируется в Вашингтоне) Никос Цафос.РБКвчера в 01:10
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:30, Вашингтон
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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
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В Центральной части России в выходные ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и даже снег к концу воскресенья.
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