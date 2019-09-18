Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceАмериканский эксперт предрек победу США над Россией на рынке СПГ

США, Россия и Катар останутся единственными глобальными экспортерами на мировом рынке газа к 2028 году, при этом США будут превосходить Россию по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) более чем вдвое, говорится в исследовании старшего научного сотрудника программы по энергетике и национальной безопасности американского Центра стратегических и международных исследований Никоса Цафоса.
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