12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США. Корабли НАТО заходят в Одессу регулярно, в том числе и для участия в совместных учениях.

Авто Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.

Общество Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Футбол Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).

Происшествия Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибло по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.

Футбол Сборная России после гола Оздоева Кипру пошутила, что забил Азмун На 23-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Кипр — Россия полузащитник российской команды Магомед Оздоев отметился голом.

Теннис Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Шоу-бизнес Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.

Армия и оружие Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.

Шоу-бизнес Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.

Происшествия В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде.

Политика В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».

Финансы Эксперт оценил золотой маневр России с госдолгом США Рона О'Коннелл высоко оценила "золотой маневр" Москвы и назвала три причины для его проведения.

Фигурное катание Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Футбол Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».

Религия Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.

Шоу-бизнес Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.

Политика Киев не нашел денег на восстановление Донбасса По словам главы партии Зеленского, если произойдет саммит «нормандской четверки», то Украине могут сказать «забирать Донбасс».

Политика В Польше начались парламентские выборы В Польше открылись избирательные участки для парламентских выборов.