Армия и оружие
ТАССЭсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы
12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США. Корабли НАТО заходят в Одессу регулярно, в том числе и для участия в совместных учениях.
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Газета.Ru 11 октября в 06:39
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Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения.
Российская газета 07:10
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport 09:15
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибло по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК вчера в 19:42
Футбол
Сборная России после гола Оздоева Кипру пошутила, что забил Азмун
На 23-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Кипр — Россия полузащитник российской команды Магомед Оздоев отметился голом.
Sport24.ru 12:44
Футбол
Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ».
Евро-футбол.ру 11:33
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Шоу-бизнес
Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Происшествия
В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде
Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде.
ТАСС 12:09
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Финансы
Эксперт оценил золотой маневр России с госдолгом США
Рона О'Коннелл высоко оценила "золотой маневр" Москвы и назвала три причины для его проведения.
Народные новости вчера в 08:51
Единоборства
Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута
Discover24 05:38
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Фигурное катание
Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
РИА Новости 11:56
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Футбол
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Чемпионат вчера в 17:00
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.
WMJ.ru 09:03
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Киев не нашел денег на восстановление Донбасса
По словам главы партии Зеленского, если произойдет саммит «нормандской четверки», то Украине могут сказать «забирать Донбасс».
Телеканал 360° 01:50
Политика
В Польше начались парламентские выборы
В Польше открылись избирательные участки для парламентских выборов.
Ореанда-Новости 01:43
Политика
Навальный и Албуров улетели в США после признания ФБК иноагентом
Алексей Навальный выложил на своей странице в Instagram видео из аэропорта Шереметьево.
Life.ru 11:23