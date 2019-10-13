Армия и оружие

ТАССТАССЭсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы

12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США. Корабли НАТО заходят в Одессу регулярно, в том числе и для участия в совместных учениях.
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СМИ: Эсминец США Porter вошёл в порт Одессы

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Эсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы

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