Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной. Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.
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В Черное море вошел эсминец ВМС США

РБК12:14

Американский эсминец Ross вошел в Черное море

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Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море

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Эсминец США вошел в Черное море

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Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море

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Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

РИА Новости11:41

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

ТАСС11:16
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