Армия и оружие
Комсомольская правдаАмериканский эсминец ВМС вошел в Черное море
Эсминец «Портер» военно-морских сил Соединенных Штатов вечером 17 июня вошел в Черное море. В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Южного военного округа контролируют действия американского корабля.
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Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Общество
Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться
РИА Новости 08:36
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Общество
Медсестра из «Ленэкспо» оштрафована на половину своей зарплаты
Медсестра, работающая в госпитале в «Ленэкспо», появившаяся перед губернатором с нарушением дресс-кода оштрафована судом на 15 тысяч рублей.
Вечерний Санкт-Петербург 10:24
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Общество
Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках
В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия 18:15
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Политика
Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы.
Российская газета 19:26
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Космос
На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола
Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.
ТК Звезда 20:05
Футбол
В Лиссабоне с 12 по 23 августа пройдут матчи футбольной Лиги чемпионов
Спортивные матчи пройдут в формате «Финала восьми». Ранее все спортивные состязания были отменены на фоне пандемии коронавируса.
Слово и Дело 11:09
Происшествия
Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение
Подозреваемому в серии убийств и изнасилований в Тулуне предъявили окончательное обвинение.
Вести.Ru 07:46
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Общество
Попова не удивилась обнаружению нового варианта коронавируса в Пекине
В Роспотребнадзоре убеждены, что в скором времени появятся разъяснения на эту тему Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что обнаружение нового варианта коронавируса на пекинском оптовом рынке "Синьфади" не стало чем-то исключительным.
SM News 14:57
Политика
США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом
Министерство юстиции США сообщило, что группа министерств Team Telecom выступила против проекта прокладки интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом и Гонконгом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 20:52
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Наука
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
РИА Новости 12:38