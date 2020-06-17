Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАмериканский эсминец ВМС вошел в Черное море

Эсминец «Портер» военно-морских сил Соединенных Штатов вечером 17 июня вошел в Черное море. В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Южного военного округа контролируют действия американского корабля.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США

РБК15:01

Силы Южного округа взяли под контроль эсминец США Porter в Черном море

REGNUM14:55

Американский эсминец «Портер» начал переход в Черное море

ТАСС04:32

Эсминец США вошел в Черное море

Известия13:20

Силы ЮВО взяли на контроль эсминец ВМС США в Черном море

ТК Звезда13:14

Американский эсминец собирается зайти в Черное море

Вести.Ru05:34

Силы ЮВО отслеживают действия зашедшего в Чёрное море эсминца США

RT на русском13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
884
Общество

Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

РИА Новости 08:36
22
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
8
Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

Live24 00:55
42
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
126
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
2,4K
Технологии

Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Общество

Медсестра из «Ленэкспо» оштрафована на половину своей зарплаты

Медсестра, работающая в госпитале в «Ленэкспо», появившаяся перед губернатором с нарушением дресс-кода оштрафована судом на 15 тысяч рублей.
Вечерний Санкт-Петербург 10:24
329
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
82
Общество

Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках

В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия 18:15
1
Здоровье

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
262
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
931
Политика

Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы.
Российская газета 19:26
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
191
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
3,1K
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
993
Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
49
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
71
Космос

На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола

Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.
ТК Звезда 20:05
Футбол

В Лиссабоне с 12 по 23 августа пройдут матчи футбольной Лиги чемпионов

Спортивные матчи пройдут в формате «Финала восьми». Ранее все спортивные состязания были отменены на фоне пандемии коронавируса.
Слово и Дело 11:09
Происшествия

Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение

Подозреваемому в серии убийств и изнасилований в Тулуне предъявили окончательное обвинение.
Вести.Ru 07:46
22
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
123
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
291
Общество

Попова не удивилась обнаружению нового варианта коронавируса в Пекине

В Роспотребнадзоре убеждены, что в скором времени появятся разъяснения на эту тему Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что обнаружение нового варианта коронавируса на пекинском оптовом рынке "Синьфади" не стало чем-то исключительным.
SM News 14:57
Политика

США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом

Министерство юстиции США сообщило, что группа министерств Team Telecom выступила против проекта прокладки интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом и Гонконгом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 20:52
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
6
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
1,8K
Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
469
Наука

Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса

РИА Новости 12:38
66
Как работают Яндекс.Новости?
Главное