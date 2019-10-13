Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

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Футбол Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

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Космос Инженер НАСА предложил ракетный двигатель, которому не нужно топливо Бернс предлагает толкать ускоритель частиц вперед и назад по спирали, при этом масса увеличивается, когда движется в прямом направлении, и уменьшается при возврате назад.

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