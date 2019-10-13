Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
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Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Космос
Инженер НАСА предложил ракетный двигатель, которому не нужно топливо
Бернс предлагает толкать ускоритель частиц вперед и назад по спирали, при этом масса увеличивается, когда движется в прямом направлении, и уменьшается при возврате назад.
LentaChel.ru 06:00
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Здоровье
В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%
«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 17:23
Космос
НАСА запустило с самолета ракету со спутником для изучения ионосферы
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) успешно запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.
Российская газета 10 октября в 22:37
Общество
Условия выплаты детских пособий могут изменить
В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.
Газета.Ru 11 октября в 03:32
Авто
В России изменился расчет транспортного налога
Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня вчера в 08:48
Авто
Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности»
Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.
Letnews.ru 15:18
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Футбол
Руни был замечен в ночном клубе в компании стриптизерш
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был замечен в окружении стриптизерш в ночном клубе, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 16:19
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11
Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
Ferra вчера в 05:34
Музыка
Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске
Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
АТВмедиа 10:15
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Энергетика
«Дружба» любой ценой: российские энергоресурсы отходят Китаю
Российские энергетические активы с завидным постоянством продолжают переходить во владение к иностранным инвесторам.
Ридус 20:53
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
REGNUM 00:29
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Космос
Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян
В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 11 октября в 19:00
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
РИА Новости 11 октября в 08:24
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»
Кубань 24 11 октября в 04:52
Происшествия
Шестеро пострадали при стрельбе на улице в Филадельфии
Шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в северной части города Филадельфия в американском штате Пенсильвания.
Мойка78 20:02