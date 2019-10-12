Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
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Три корабля России контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США

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