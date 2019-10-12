Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
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Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Экономика
Акции «Яндекса» упали почти на 20%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Спорт
Велогонщик Брайкович напугал соцсети фотографией ноги после гонки
Армия и оружие
В Германии на митинги против операции Турции вышли 20 тыс. курдов
Почти 20 тыс. курдов в разных городах Германии приняли в субботу, 12 октября, участие в демонстрациях против военной операции Турции в Сирии.
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Технологии
Ученые рассказали об еще одном негативном свойстве еды на вынос
Американские ученые установили, что люди, пренебрегающие домашней еду в пользу общепита, в большей степени подвергаются различным заболеваниям.
Здоровье
За неделю ОРВИ заболели более 13 тысяч кузбассовцев
В течение прошлой недели 13 312 человека в Кемеровской области заболели ОРВИ. При этом ни одного случая гриппа в регионе не зафиксировано.
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Политика
Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ
Ещё одной невольной помощью России стала торговая война между Китаем и США.
Кино
Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье
Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.