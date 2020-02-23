Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский эсминец зашел в Черное море

Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца. Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря.
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Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.
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Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

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Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

ТАСС10:53
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
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Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
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