Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский эсминец зашел в Черное море
Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца. Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря.
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с чего всё началось
Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.ТАСС10:53
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Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений
Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
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CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано
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В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
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Дальнейшее ухудшение ситуации со вспышкой нового коронавируса в Китае может привести к угрозе нехватки компонентов для производства около 150 рецептурных препаратов в США, среди которых антибиотики, дженерики, а также не имеющие альтернатив фирменные лекарства.
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Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Девушка приготовила россиянину ужин, однако еда показалась ему невкусной.