Футбол
Discover24Американский фанат случайно собрал миллион долларов на банку пива
Кэрсон Кинг, болельщик из США, во время одного из спортивных матчей показал баннер с просьбой перевести ему немного денег на банку пива. В результате он собрал свыше 1 000 000 долларов.
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Парень попросил денег на пиво и внезапно собрал миллион долларов детям
Playboyrussia.com23 сентября в 15:49
Американскому болельщику прислали миллион долларов на банку пива. Ему помог плакат
Телеканал 360°вчера в 09:33
Шуточный плакат случайно помог американцу собрать более 1 млн долларов для детской больницы
Афиша Daily23 сентября в 08:43
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Футбол
Бывший футболист сборной Литвы найден мертвым
Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым, информирует LRT.
Спорт-Экспресс 08:49
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Шоу-бизнес
38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка
Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.
Passion.ru вчера в 09:37
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
Зеленский показал во время выступления в ООН пулю калибром 12,7 мм
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, показал пулю, которой был убит украинец в Донбассе.
РБК 09:54
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима
Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Гаджеты
Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A
Российская газета 08:08
Общество
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Политика
Путин поручил кабмину следить за ходом отопительного сезона
Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров следить за ходом отопительного сезона и напомнил, что в некоторых регионах есть проблемы в этой сфере.
Известия 09:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые раскрыла свое отношение к дочери Алсу
Светлана Лобода дала честное интервью Ксении Собчак.
Bimru.ru 09:58
Общество
Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве
Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Технологии
К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов
По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
Online47.ru 01:59
Политика
Берлин получил послание Путина по РСМД
Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:40
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Космос
В России начался сезон северного сияния
У северного сияния различают четыре вида интенсивности: 1 балл получает свечение, сходное по яркости с Млечным Путем; 2 балла набирает сияние, схожее со светом Луны сквозь перистые облака; 3 балла дают авроре, похожей на свет Луны через кучевые облака; и, наконец, 4 балла получает северное сияние, которое видно так же отчетливо и ярко, как полную Луну в ясную безоблачную ночь.
Lenta.ru вчера в 17:03
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Происшествия
Следователь по делу Устинова хочет уволиться
Коммерсантъ 08:06
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
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Популярный и полезный продукт оказался опасным
Оказалось, что наиболее вероятным источником является куркума, при переработке которой добавляется свинцовый хромат в качестве красителя для придания ярко-желтой окраски.
Lenta.ru 09:29