Футбол

Discover24Discover24Американский фанат случайно собрал миллион долларов на банку пива

Кэрсон Кинг, болельщик из США, во время одного из спортивных матчей показал баннер с просьбой перевести ему немного денег на банку пива. В результате он собрал свыше 1 000 000 долларов.
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Фанат попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов

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