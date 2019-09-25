Кэрсон Кинг, болельщик из США, во время одного из спортивных матчей показал баннер с просьбой перевести ему немного денег на банку пива. В результате он собрал свыше 1 000 000 долларов.

Футбол Бывший футболист сборной Литвы найден мертвым Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым, информирует LRT.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Шоу-бизнес 38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.

Политика Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Политика Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.

Происшествия В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.

Политика Зеленский показал во время выступления в ООН пулю калибром 12,7 мм Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, показал пулю, которой был убит украинец в Донбассе.

Происшествия Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

Общество МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.

Политика Путин поручил кабмину следить за ходом отопительного сезона Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров следить за ходом отопительного сезона и напомнил, что в некоторых регионах есть проблемы в этой сфере.

Общество Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.

Технологии К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.

Политика Берлин получил послание Путина по РСМД Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Космос В России начался сезон северного сияния У северного сияния различают четыре вида интенсивности: 1 балл получает свечение, сходное по яркости с Млечным Путем; 2 балла набирает сияние, схожее со светом Луны сквозь перистые облака; 3 балла дают авроре, похожей на свет Луны через кучевые облака; и, наконец, 4 балла получает северное сияние, которое видно так же отчетливо и ярко, как полную Луну в ясную безоблачную ночь.

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Кино Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки» Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.