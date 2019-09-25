Футбол

Discover24Discover24Американский фанат случайно собрал миллион долларов на банку пива

Кэрсон Кинг, болельщик из США, во время одного из спортивных матчей показал баннер с просьбой перевести ему немного денег на банку пива. В результате он собрал свыше 1 000 000 долларов.
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Американец попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов

РЕН ТВ23 сентября в 23:00

Фанат клянчил деньги на пиво и собрал миллион. Гениальная история

Спорт-Экспрессвчера в 12:15

Болельщик с плакатом просил денег на пиво: попал в трансляцию и собрал миллион для детской больницы👏

Sports.ruвчера в 09:50

Американскому болельщику прислали миллион долларов на банку пива. Ему помог плакат

Телеканал 360°вчера в 09:33

Фанат попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов

Lenta.ruвчера в 22:12

Парень попросил денег на пиво и внезапно собрал миллион долларов детям

Playboyrussia.com23 сентября в 15:49

Шуточный плакат случайно помог американцу собрать более 1 млн долларов для детской больницы

Афиша Daily23 сентября в 08:43
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что структурная реформа Совета Безопасности ООН «совершенно необходима».
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МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
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Фильм «Дылда» выдвинут на премию «Оскар»

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Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
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Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Африку

В свой официальный тур по Африке Меган Маркл и принц Гарри отправились на коммерческом самолете. Рейс герцогов был задержан на 1,5 часа.
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В Турции подорвался полицейский автобус

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В Антарктиде на дне океана обнаружена секретная база инопланетян

По мнению уфолога, обнаруженная база свидетельствует о том, что инопланетяне прочно обосновались в Антарктиде.
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ФСБ впервые добилась ареста компьютерной программы

Лефортовский суд Москвы наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

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На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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Транспорт

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
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Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации

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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
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Голевой пас Месси помог «Барселоне» одолеть «Вильярреал»

Аргентинский форвард каталонской команды Лионель Месси вышел в стартовом составе, отдал голевой пас на Гризманна и на 46-й минуте был заменен.
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
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Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

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