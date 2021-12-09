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Американский финансист Далио предупредил о глобальной экономической катастрофе

Легендарный инвестор, основатель и руководитель инвесткомпании Bridgewater Рэй Далио указал на надвигающуюся экономическую катастрофу.
ИА SM-News
К кризису может привести военный конфликт США с Китаем из-за накопившихся противоречий двух стран, сообщили
 в CNBC.
РЕН ТВ
Согласно некоторым исследованиям, торговая война с Китаем, продолжающаяся с 2018 года, уже обернулась для США потерей как минимум 300 тысяч рабочих мест снижением совокупной капитализации американских компаний на 1,7 триллиона долларов.
Lenta.ru
«Призываю поклонников биткойнов и, скажем, золота,- посоветовал американский миллиардер напоследок,- не вкладывать в любимые активы все, что у вас есть».
Expert.ru

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