Согласно некоторым исследованиям, торговая война с Китаем, продолжающаяся с 2018 года, уже обернулась для США потерей как минимум 300 тысяч рабочих мест снижением совокупной капитализации американских компаний на 1,7 триллиона долларов.
Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Ранее газета New York Times сообщила, что бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, который работал во время инцидента с самолетом Ryanair (впоследствии бежал в Польшу), изложил свою версию происшедшего.