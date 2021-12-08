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Американский финансист Далио предупредил о мировой экономической катастрофе

Легендарный инвестор, основатель и руководитель инвесткомпании Bridgewater, управляющей крупнейшим в мире хедж-фондом, Рэй Далио предупредил мир о будущей финансовой катастрофе, пишет
 CNBC.
Lenta.ru
К кризису может привести военный конфликт США с Китаем из-за накопившихся противоречий двух стран, сообщили в CNBC.
РЕН ТВ
Согласно некоторым исследованиям, торговая война с Китаем, продолжающаяся с 2018 года, уже обернулась для США потерей как минимум 300 тысяч рабочих мест снижением совокупной капитализации американских компаний на 1,7 триллиона долларов.
Lenta.ru
Во времена неопределенности и хаоса необходимы резервы и диверсифицированный портфель.
Expert.ru

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