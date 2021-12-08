Согласно некоторым исследованиям, торговая война с Китаем, продолжающаяся с 2018 года, уже обернулась для США потерей как минимум 300 тысяч рабочих мест снижением совокупной капитализации американских компаний на 1,7 триллиона долларов.
Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября.
«Пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно (преступление) или нет, конечно, засаживать человека за решетку, в камеру, часто совершенно неоправданно, и, уверяю вас, я полностью с вами согласен», — ответил Путин члену совета Еве Меркачевой.
Дилеры марки Geely в Китае открыли прием предварительных заказов на новый гибридный минивэн Geely Jiaji Platinum PHEV, который в зависимости от исполнения предлагается как с 6-, так и с 7-местным салоном.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande Group и его дочерних предприятий до "RD" (ограниченный дефолт) с "С" из-за невыплаты купонов по облигациям, говорится в сообщении агентства.