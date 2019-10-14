Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Американский конгрессмен Брайан Маст поздравил Военно-морские силы США с годовщиной основания. Он опубликовал в Twitter плакат с поздравлением, но ошибся с иллюстрацией. На фото был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

Газета.Ru02:15

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с крейсером «Петр Великий»

РИА Новостивчера в 20:47

"Заговор с Путиным, да?": Американского конгрессмена затравили в соцсети за поздравление ВМС США

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Spasibo Comrade: конгрессмена высмеяли за твит с российским крейсером

РЕН ТВвчера в 23:02

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

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RT на русскомвчера в 23:40

Американский флот поздравили картинкой с убийцей американских авианосцев

Lenta.ruвчера в 19:37
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Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Политика

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.
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Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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Автоспорт

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте

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Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно триллион рублей.
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В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы

Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
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Коммерсантъ вчера в 01:59
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Небольшая, но мощная. Появилось первое фото видеокарты Radeon RX 5500

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«Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
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Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
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Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
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Минпромторг России: на автомобили Aurus собрано свыше 600 заказов

Компания Aurus собрала уже более 600 предзаказов на свои автомобили, активные продажи начнутся с 2021 года.
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Общество

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Соперником Дмитрия стал доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Дмитрий победил единогласным решением судей.
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Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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