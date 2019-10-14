Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Американский конгрессмен Брайан Маст поздравил Военно-морские силы США с годовщиной основания. Он опубликовал в Twitter плакат с поздравлением, но ошибся с иллюстрацией. На фото был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

Газета.Ru02:15

«Спасибо, товарищ»: в Сети высмеяли конгрессмена за фото «Петра Великого»

РИА Новости03:35

«Все, ребята, прячемся»: Америка «наложила в штаны», и доказал это их же конгрессмен - Баранец

Царьград04:16

В Сети высмеяли конгрессмена США за снимок с «Петром Великим»

Известия04:13

Член конгресса поздравил ВМС США фотографией с российским кораблём

RT на русскомвчера в 23:40

Spasibo Comrade: конгрессмена высмеяли за твит с российским крейсером

РЕН ТВвчера в 23:02

Американский флот поздравили картинкой с убийцей американских авианосцев

Lenta.ruвчера в 19:37
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Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Фигурное катание

Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy

Спорт-Экспресс вчера в 11:24
Политика

ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Армия и оружие

Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Экономика

РФПИ с партнерами запускают работу объединенного фармхолдинга Alium

Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%.
ТАСС 02:36
Политика

Сурков объяснил необходимость исследования путинизма

Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
РБК 04:19
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Авто

В России предупредили об изменении транспортного налога

После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru 11 октября в 11:12
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Политика

В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Киберспорт

Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск

Cyber.sports.ru 03:59
Экономика

Расходную часть бюджета Петербурга за 9 месяцев исполнили на 66%

Расходную часть бюджета Санкт-Петербурга за 2019 год сумели исполнить на 66%, по данным на начало октября.
REGNUM 04:33
Общество

Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»

Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Происшествия

Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии

В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Политика

Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
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