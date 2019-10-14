Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Американский конгрессмен Брайан Маст поздравил Военно-морские силы США с годовщиной основания. Он опубликовал в Twitter плакат с поздравлением, но ошибся с иллюстрацией. На фото был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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В Сети высмеяли конгрессмена США за снимок с «Петром Великим»

Известия04:13

Американский флот поздравили картинкой с убийцей американских авианосцев

Lenta.ruвчера в 19:37

«Все, ребята, прячемся»: Америка «наложила в штаны», и доказал это их же конгрессмен - Баранец

Царьград04:16

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

Газета.Ru02:15

Член конгресса поздравил ВМС США фотографией с российским кораблём

RT на русскомвчера в 23:40

Spasibo Comrade: конгрессмена высмеяли за твит с российским крейсером

РЕН ТВвчера в 23:02

«Спасибо, товарищ»: в Сети высмеяли конгрессмена за фото «Петра Великого»

РИА Новости03:35
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Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

Газета.Ru 12 октября в 23:45
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика

Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко

Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента Петра Порошенко.
Lenta.ru 05:48
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Армия и оружие

Курды договорились с Сирией благодаря России

Lenta.ru 05:07
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Политика

РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1».
РБК 05:43
Политика

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Происшествия

В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной.
Известия вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Женя Малахова и Ренат Давлетьяров после шести лет брака расстались

Актриса Женя Малахова и режиссер Ренат Давлетьяров, прожившие в браке шесть лет, расстались. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Вечерний курьер 05:40
Политика

Украина заявила, что «изоляция Крыма» провалилась

«Учащающиеся визиты делегаций с западной Европы говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», – отметил политик.
ФедералПресс 05:19
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Культура

Райан Рейнольдс спел в честь дня рождения Хью Джекмана

КиноПоиск 05:10
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева стала второй на турнире Finlandia Trophy

АиФ Удмуртия вчера в 22:19
Политика

В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Музыка

Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт

Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Экономика

Арабская компания покупает половину торгового центра «Галерея»

АиФ Санкт-Петербург 05:38
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Известия 12 октября в 03:19
Армия и оружие

В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Политика

В МИД России сообщили о готовящихся консультациях по Курилам с Японией

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что планирует в ноябре в Москве провести консультации с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Политика

Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии

14 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому, премьер-министром Абхазии назначается Валерий Бганба.
REGNUM 04:44
Политика

Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
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