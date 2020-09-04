Экономика
РИА НовостиАмериканский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.
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Армия и оружие
Иран отдаёт России свои порты назло ОАЭ и Израилю
Лишний повод дал состоявшийся ещё в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные манёвры в Персидском заливе.
News.ru вчера в 02:30
Спорт
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Трагедия произошла во время Гран-при Москвы по велотреку. Гонщик Павел Свешников потерял сознание во время соревнований.
Вести.Ru 13:49
Шоу-бизнес
У Александры Бортич и Евгения Савельева родился сын
Актриса Александра Бортич и сын депутата Заксобрания и главы AVS Group Валерия Савельева Евгений стали родителями.
Екатеринбург Онлайн 02 сентября в 04:59
Технологии
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:42
Политика
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости 13:40
Происшествия
Два человека погибли при выбросе плавучего крана на берег в Приморье
ТАСС вчера в 22:45
Футбол
«Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца
RT на русском 15:40
Политика
НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным
Совет НАТО призвал Россию к прозрачности в вопросе расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Интерфакс 14:09
Экономика
Дерипаска призвал перестать кормить Москву
Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов.
REGNUM вчера в 09:38
Политика
Россия ввела санкции в отношении Порошенко
Правительство России расширило персональные санкции в отношении Украины.
Газета.Ru 15:44
Происшествия
В Бразилии бизнесмен утонул спустя пять минут после помолвки
Бразильский бизнесмен умер спустя пару минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки.
Известия 15:50
Происшествия
Уволился главврач курской больницы, где пациентка очнулась в морге
Главный врач Горшеченской центральной районной больницы (ЦРБ) в Курской области, в которой 81-летняя пациентка после операции очнулась в морге, решил уволиться.
Газета.Ru 13:49
Футбол
Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне»
РИА Новости 12:13
Общество
Россиян выселили из дорогостоящего отеля в Турции посреди ночи
Российских туристов выселили из дорогостоящей гостиницы в Турции посреди ночи из-за отсутствия у объекта размещения разрешения на осуществление туристической деятельности.
Lenta.ru 13:03
Политика
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ
"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Российская газета 14:08
Политика
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову
Сербия и частично признанная республика Косово договорились о нормализации экономических отношений, сербский президент Александар Вучич и косовский премьер-министр Авдулах Хоти подписали соответствующее соглашение в Вашингтоне.
Газета.Ru 14:33
Автоспорт
Каллум Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Монце, Роберт Шварцман – 16-й
Участник гоночной Академии Ferrari Каллум Илотт завоевал четвертый поул в сезоне Формулы 2, выиграв квалификацию в Монце.
Autosport.com.ru 11:56
Гаджеты
NVIDIA презентовала новые видеокарты GeForce RTX 3090, 3080 и 3070
Американский разработчик графических процессоров NVIDIA представил новую серию видеокарт GeForce RTX 30, основанных на архитектуре NVIDIA Ampere.
iReactor 01 сентября в 22:57
Армия и оружие
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском 15:25
Наука
Люди спасли акулу длиной с самосвал
В индонезийской провинции Горонтало, находящейся на острове Сулавеси, люди спасли китовую акулу, длина которой была сопоставима с самосвалом.
Lenta.ru 13:09
Здоровье
Мясников перечислил вредные для здоровья русские традиции
Доктор Мясников рассказал общественности о вредных привычках, которые могут помочь улучшить здоровье.
ToDay News Ufa 13:20
Наука
Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией
ToDay News Ufa 08:59
Хоккей
«Витязь» обыграл «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
РИА Новости 14:59
Гаджеты
Honor представила умные часы Watch GS Pro
Предварительные продажи новинки стартуют 7 сентября. Компания Honor в рамках мероприятия IFA 2020 представила умные часы Honor Watch GS Pro.
Деловое.ТВ 08:53
Происшествия
Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в СИЗО в Кирове
Никиту Белых этапировали в Киров. Об этом рассказал адвокат бывшего губернатора Кировской области Андрей Грохотов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 09:48
Футбол
Крал в стартовом составе сборной Чехии на матч со Словакией
Сборная Чехии назвала стартовый состав на матч дивизиона В Лиги наций против команды Словакии.
Спорт-Экспресс 14:28
Общество
Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.
РБК 11:55
Футбол
Определились даты матчей «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом»
Центральный матч седьмого тура с участием столичных «Спартака» и ЦСКА состоится 13 сентября на «ВЭБ-Арене».
РБК спорт вчера в 10:29
Экономика
ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян
По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении "Газеты.Ru"), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала.
Газета.Ru 15:25
Политика
Жириновский предложил Литве отдать Белоруссии два города
Руководитель российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что литовское Правительство открыто и активно вмешивается в возникшую ситуацию на территории Белоруссии.
CT news 14:30