Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.
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Правительство России расширило персональные санкции в отношении Украины.
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Бразильский бизнесмен умер спустя пару минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки.
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Главный врач Горшеченской центральной районной больницы (ЦРБ) в Курской области, в которой 81-летняя пациентка после операции очнулась в морге, решил уволиться.
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"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины", - подчеркнул Вячеслав Володин.
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Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову

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Участник гоночной Академии Ferrari Каллум Илотт завоевал четвертый поул в сезоне Формулы 2, выиграв квалификацию в Монце.
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Армия и оружие

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Люди спасли акулу длиной с самосвал

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