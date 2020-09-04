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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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Forbes

«Прожорливый кит»: FT назвала SoftBank виновником резкого роста американских IT-компаний на бирже

Forbes12:07
REGNUM

Фондовый рынок США продолжил падение

REGNUM11:03
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
Finam.Ru

Обрюзгшие фавориты рынка немного растрясли нагулянный жирок

Finam.Ru08:00
ПРАЙМ

Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

ПРАЙМ10:03
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБК08:45

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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Президент Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Минск перехватил разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что заявление Германии об отравлении блогера Алексея Навального является фальсификацией.
Rambler News Service11:32

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ruвчера в 20:34
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Венгрия отказалась утверждать пакет помощи экономике ЕС

Власти Венгрии отказываются утверждать пакет помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике ЕС объемом 750 млрд евро из-за новых правил распределения дотаций в зависимости от соблюдения страной принципов верховенства права, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Взгляд.ру20:03

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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