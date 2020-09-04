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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
Подробнее о событии
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
Profinance.ru

Рынок акций США демонстрирует рекордный обвал с июня

Profinance.ruвчера в 13:27
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
ПРАЙМ

Фондовые индексы США упали на фоне снижения акций технологических компаний

ПРАЙМ19:30
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
РБК10:54
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Тюменские инсайды: депутат откупился от полиции

С Путиным в Тобольск приедет Мазур Ходят упорные слухи, что сопровождающим главы России Владимира Путина во время визита в Тобольск станет бывший мэр города Владимир Мазур, занимающий сейчас должность замначальника управления внутренней политики администрации президента.
URA.Ru11:00

Настя Каменских показала «страстный микс украинской и мексиканской культур»

Скорее переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур! — написала артистка в инстаграме, представляя видео.В ролике певица предстает в разных образах на фоне карикатурных персонажей в сомбреро, шляпах и масках, костюме рестлера, футбольной форме и не только.—
ИА InterMedia04:53

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн утратил силу

Отец футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси направил письмо главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, в котором сообщил, что пункт в контракте форварда об отступных в размере 700 миллионов евро не должен применяться, сообщает Marca.
РИА Новости09:06

В кинотеатрах Уфы стартует фантастический боевик Кристофера Нолана

Третьего сентября в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» состоится премьера фантастического боевика «Довод», несколько раз переносившаяся из-за пандемии.
Собака.ruвчера в 04:21

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°10:39
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