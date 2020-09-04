Настя Каменских показала «страстный микс украинской и мексиканской культур»

Скорее переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур! — написала артистка в инстаграме, представляя видео.В ролике певица предстает в разных образах на фоне карикатурных персонажей в сомбреро, шляпах и масках, костюме рестлера, футбольной форме и не только.—