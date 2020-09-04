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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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ПРАЙМ

Российский рынок акций пока игнорирует обвал акций высокотехнологичных компаний США

ПРАЙМ07:28
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Газета.Ru

Акции технологических компаний США обрушились на фондовом рынке США

Газета.Ru06:44
Lenta.ru

Apple и рынок акций США рухнули

Lenta.ru02:00
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50

Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
1,8K

Настя Каменских показала «страстный микс украинской и мексиканской культур»

Скорее переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур! — написала артистка в инстаграме, представляя видео.В ролике певица предстает в разных образах на фоне карикатурных персонажей в сомбреро, шляпах и масках, костюме рестлера, футбольной форме и не только.—
ИА InterMedia04:53

Скорость скачивания Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Благодаря тестам инженеры выяснили, что сеть обеспечивает «сверхнизкую задержку» и скорость скачивания более 100 мегабит в секунду: это позволяет играть в онлайн-игры и смотреть сразу несколько фильмов в HD-формате.
Naked Science05:11
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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