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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbes3 сентября в 15:15
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REGNUM

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:07
ПРАЙМ

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе - данные торгов

ПРАЙМвчера в 16:24
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbes3 сентября в 15:15
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБКвчера в 08:45
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газетавчера в 07:15
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новостивчера в 03:36
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ruвчера в 08:41

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока — 2»

Ранее, 2 сентября, глава оппозиционной немецкой партии «Союз-90/Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что политсила требует от правительства ФРГ остановить реализацию проекта «Северный поток – 2» из-за новых данных по инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Известия01:33
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V1lat: «Радует, что Valve поддерживает турнирных организаторов»

Комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением о новом правиле для сторонних стримеров, которые показывают турнирные матчи по Dota 2. В комментарии для Sports.ru он отметил, что решение Valve поможет турнирным операторам.
CyberSport.ruвчера в 14:47

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газетавчера в 09:20
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Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) составили список регионов, где покупателю проще и сложнее всего расплатиться электронной картой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru00:40