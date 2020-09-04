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ТАСС
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 524,11 пункта (-4,57%), до уровня 10 933,99. Эксперты обращают внимание на падение котировок акций американских компаний Apple, Facebook, Amazon, Netflix и Microsoft.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
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REGNUM

Фондовый рынок США продолжил падение

REGNUM11:03
ПРАЙМ

Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

ПРАЙМ10:03
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБК08:45
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15

На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему

Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.
На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему
Российская газета10:12
25

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
41

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
4

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru03:13
12

Дело о хищении 2 млрд рублей в Севастополе дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы-подрядчика, обвиняемого в хищении более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
РИА Новости Крым07:54

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
23

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о ведении «определенными силами на Западе» гибридной войны против республики после того, как их попытка организовать «цветную революцию» потерпела неудачу.
Коммерсантъ08:35
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