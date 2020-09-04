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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbes3 сентября в 15:15
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REGNUM

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:07
ПРАЙМ

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе - данные торгов

ПРАЙМвчера в 16:24
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbes3 сентября в 15:15
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газетавчера в 07:15
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новостивчера в 03:36
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБКвчера в 02:00
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ruвчера в 08:41

Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса
РИА Новости01:37

Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными
Rusvesna.su3 сентября в 10:48
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В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газетавчера в 09:20
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфаксвчера в 06:36
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Доктор Мясников назвал опасные для россиян традиционные привычки

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил достаточно распространенные привычки, считающиеся вредными, которые в некоторых случаях могут принести пользу для здоровья.
Российская газета01:26
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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