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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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ИА Красная Весна

Стоимость Apple рухнула за день на 13,5 трлн рублей

ИА Красная Весна10:41
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
РБК

«Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком

РБК06:33
REGNUM

Фондовый рынок США продолжил падение

REGNUM11:03
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
ПРАЙМ

Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

ПРАЙМ10:03
Долг.рф

Черный четверг: рынок США рухнул

Долг.рф18:48

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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Мурашко оценил информацию о повторных заболеваниях коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил информацию о повторных заболеваниях коронавирусом в ходе интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», передает ТАСС.
Lenta.ru14:30
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