Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.