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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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Российская газета

На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Российская газетавчера в 15:49
ПРАЙМ

Десять богатейших бизнесменов IT-сектора потеряли $44 млрд из-за падения Уолл-стрит

ПРАЙМ03:05
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
ИА Красная Весна

Фондовый рынок рухнет, если люди начнут думать — главный экономист Allianz

ИА Красная Весна18:51
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15
REGNUM

Индексы Уолл-стрит завершили торги в глубоком минусе

REGNUMвчера в 16:17

СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru03:13
7

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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ФАС выявила значительное число обманов россиян банками

Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.
ToDay News Ufa02:51
7

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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