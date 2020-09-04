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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
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ПРАЙМ

Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

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«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
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Рынок акций США демонстрирует рекордный обвал с июня

Profinance.ruвчера в 13:27

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену

Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости09:33
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Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей

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Газета.Ru06:05
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ФАС выявила значительное число обманов россиян банками

Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.
ToDay News Ufa02:51
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