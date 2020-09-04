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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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Газета.Ru

Акции технологических компаний США обрушились на фондовом рынке США

Газета.Ru06:44
Lenta.ru

Американские богачи резко обеднели на миллиарды долларов

Lenta.ru06:46
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
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Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Finam.Ru

Падение в Америке потянуло за собой рынки Азии и Океании

Finam.Ru05:00
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50
ПРАЙМ

Что значит коррекция на рынке техсектора США?

ПРАЙМ05:43

Врач роддома о погибшем младенце: ранее таких детей транспортировали в РПЦ

Виталий Невар / Новый Калининград Выступая в суде по делу о гибели ребенка в роддоме № 4, врач-неонатолог медучреждения Анастасия Башмаченкова сообщила, что ранее младенцев в похожем состоянии транспортировали в Региональный перинатальный центр.
Новый Калининград.Ru06:06

Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса

Исследование разных способов приготовления мяса показало, что при жарке появляются белковые соединения, способные увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.
Экономика сегодня06:24

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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Опального отца Сергия проверят на возможные преступления в монастыре

Ранее депутат Марченко призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить сообщения о насильном удерживании людей в монастыре, в том числе детей, а также о возможных побоях и отмывании денег.
Lenta.ru04:51
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:41
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