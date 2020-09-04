Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Смотрите также
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Ефремов в последнем слове заявил, что мог избежать суда
Российский фонд допустил производство вакцины от коронавируса в Индии
В Екатеринбурге врачи скорой помощи отказались помочь умирающему
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве
Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
Китай запустил многоразовый космический корабль
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
The Wall Street Journal.
Подробнее о событии