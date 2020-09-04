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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
Подробнее о событии
Газета.Ru

Акции технологических компаний США обрушились на фондовом рынке США

Газета.Ru06:44
ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США в основном падают перед публикацией данных о безработице

ПРАЙМ08:24
РБК

«Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком

РБК06:33
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном
Интерфакс06:36
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Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск
РИА Новости08:03
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Гинцбург рассказал, когда вакцинируют население от коронавируса

Большую часть населения вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Газета.Ru08:21
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Под Калугой на трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины

Калуга, 4 сентября 2020, 14:19 — REGNUM В Калужской области утром 4 сентября на 198-м километре автодороги М3 «Украина» 53-летняя женщина за рулём Mercedes, двигаясь в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota.
REGNUM07:19

«Не очень приятная ситуация для каждого из нас». Георгиев — о конкуренции в «Рейнджерс» с Шестеркиным и Лундквистом

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о том, как относится к конкуренции за вратарское место в команде с Хенриком Лундквистом и соотечественником Игорем Шестеркиным.
Спорт-Экспресс07:30

Пугачева в плюшевом пальто и кедах устроила концерт для Юдашкиных

На кадрах ролика хозяйка дома сидит за фортепиано, которое вынесли на улицу, в модном осеннем образе — на ней светлые узкие джинсы, белые кеды и объемное красное пальто оверсайз, надетое на клетчатую рубашку.
ПолитРоссия07:04

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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