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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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Газета.Ru

Акции технологических компаний США обрушились на фондовом рынке США

Газета.Ru06:44
Lenta.ru

Американские богачи резко обеднели на миллиарды долларов

Lenta.ru06:46
ПРАЙМ

Что значит коррекция на рынке техсектора США?

ПРАЙМ05:43
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Российская газета

На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Российская газетавчера в 15:49

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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В ВШЭ указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из первой оценки Росстата.
РБК07:00

В Екатеринбурге отстранят от занятий часть школьников

Павел Креков отметил, что в Екатеринбурге уже зарегистрировано 3 случая, когда в школах пришлось закрыть классы на карантин из-за того, что в школу пришли инфицированные COVID-19 дети из семей, прибывших из-за границы и не сдавших тест.
Уральский меридиан06:39

Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новости04:36