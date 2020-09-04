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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
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ПРАЙМ

Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

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«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15
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Российская газета07:15
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Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

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РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
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Рынок акций США демонстрирует рекордный обвал с июня

Profinance.ruвчера в 13:27

Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28