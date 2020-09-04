Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Смотрите также
Строительство новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону ведется круглосуточно
Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Россиянам разрешили летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
В Бейруте нашли тела двух погибших спустя месяц после взрыва
Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт
Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Лавров заявил об открытой позиции России по делу Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
The Wall Street Journal.
Подробнее о событии